'अब शायद गोरखपुर को स्पेन बताने की जरूरत न पड़े'... रवि किशन के घर के बाहर जलभराव पर कांग्रेस ने कसा तंज

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। महानगर में जलभराव पर कांग्रेसियों ने सरकार को घेरा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, उत्तर प्रदेश के अधिकृत फेसबुक पेज पर 'गोरखपुर हमें स्पेन लगता है' वाले सांसद रविकिशन के बयान पर तंज कसते हुए लिखा गया है कि, 'बारिश हुई तो स्पेन उनके (रविकिशन) घर तक पहुंच गया।'

इसके साथ हंसने की ईमोजी लगी है। आगे लिखा है, 'भाजपा सांसद का आवास ही पानी में डूब गया-अब शायद गोरखपुर को स्पेन बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नजारा खुद बोल रहा है।' इसे 154 लोगों ने शेयर किया है और 158 ने कमेंट किए हैं। एनएसयूआई के आदित्य शुक्ल ने सांसद रविकिशन के नौकायन स्थित आवास पर पहुंचकर जलभराव में वीडियो बनाया। बताया कि 15 घंटे बीतने के बाद भी रविवार को सांसद के आवास के सामने से पानी नहीं निकला है। यह स्थिति तब है जब तेज धूप हुई है।