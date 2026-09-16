यूपी से गुजरात जाना हुआ आसान: गोरखपुर-वडोदरा पूजा स्पेशल के 8 फेरे, छपरा और मऊ को भी राहत

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गुजरात आवागमन करने वाले पूर्वांचल के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। त्योहारों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर से बडोदरा के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है।

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार के अनुसार 09111/09112 नंबर की वडोदरा-गोरखपुर-वडोदरा साप्ताहिक पूजा स्पेशल आठ फेरा में चलाई जाएगी। यह ट्रेन वडोदरा से 05 अक्टूबर से 23 नवम्बर तक प्रत्येक सोमवार को तथा गोरखपुर से 07 अक्टूबर से 25 नवम्बर तक प्रत्येक बुधवार को चलेगी। इस ट्रेन में साधारण द्वितीय श्रेणी के 04, वातानुकूलित प्रथम सह द्वितीय श्रेणी का 01, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के 02, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 06,

शयनयान श्रेणी के 06 समेत कुल 22 कोच लगाए जाएंगे।

इसके अलावा गोरखपुर के रास्ते छपरा से आनंदविहार के बीच आठ फेरा में पूजा स्पेशल ट्रेन चलेगी। 05085/05086 छपरा-आनन्द विहार टर्मिनल-छपरा वाया गोरखपुर साप्ताहिक स्पेशल छपरा से 06 अक्टूबर से 24 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार को तथा आनन्द विहार टर्मिनल से 07 अक्टूबर से 25 नवम्बर तक प्रत्येक बुधवार को चलेगी।