गोरखपुर में बनेगी उत्तर प्रदेश की पहली फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, शिलान्यास की तैयारियां तेज

संवाद सूत्र, गोरखपुर। कैंपियरगंज वन क्षेत्र के भारीवैसी में वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने हेलीपैड निर्माण के लिए स्थल का निरीक्षण किया। वहीं, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) वैभव शर्मा ने भी मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया।

भारीवैसी में प्रदेश के पहले वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। 123 एकड़ क्षेत्रफल में 491 करोड़ रुपये से विश्वविद्यालय का निर्माण होना है। शासन की ओर से इस पर मोहर लग गई है। बजट भी जारी हो गया है।

दो नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शिलान्यास का कार्यक्रम प्रस्तावित है। समारोह को लेकर प्रशासनिक अमला और संबंधित विभाग तैयारियों में जुटे हैं। रविवार को डीएफओ ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया था। सोमवार को पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ने हेलीपैड बनाने के लिए स्थल निरीक्षण किया। चिह्नित की गई भूमि को मशीन द्वारा समतल किया जा रहा है। इस दौरान कैंपियरगंज के एसडीएम, सीओ सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। शिलान्यास समारोह की तैयारी में जुटें कार्यकर्ता कैंपियरगंज ब्लॉक सभागार में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी की अध्यक्षता में हुई। इसमें भारीवैसी में प्रस्तावित वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह को सफल बनाने की तैयारियों पर चर्चा की गई। विधायक फतेह बहादुर सिंह ने कार्यकर्ताओं से समारोह को सफल बनाने की अपील की।

उन्होंने कहा कि यह समारोह ऐतिहासिक होगा। इसके लिए सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर तैयारियों में जुटे हैं। जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी ने जंगल कौड़िया, पीपीगंज, कैंपियरगंज और सोनौरा मंडल के अध्यक्षों को जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम की सफलता के लिए पूरी तत्परता से जुटने का आह्वान किया।