लखनऊ-गोरखपुर रेलमार्ग पर गिरे पेड़, वैशाली व गोरखधाम समेत कई ट्रेनें लेट

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। तेज आंधी- बारिश तथा स्वामी नारायण छपिया- मनकापुर स्टेशन के बीच चल रही नानइंटरलाकिंग के चलते ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। शनिवार को सुबह लखनऊ-गोरखपुर रेलमार्ग पर जगह-जगह 20 से 25 पेड़ गिर गए हैं। पेड़ गिरने से ओवरहेड इक्यूपमेंट (ओएचई- रेल लाइन के ऊपर वाला बिजली का तार) क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

बिजली की सप्लाई भी ठप हो गई है। दिल्ली-गोरखपुर रूट की महत्वपूर्ण वैशाली और गोरखधाम समेत कई ट्रेनें लेट हैं। वैशाली, गोरखधाम, बाघ, एलटीटी और बांद्रा एक्सप्रेस गोंडा से बस्ती के बीच जगह-जगह खड़ी हैं। लखनऊ-गोरखपुर डाउन लाइन पर ट्रेनों का संचालन लगभग ठप है। गोंडा-बहराइच रेलमार्ग पर भी पेड़ों के गिरने से ट्रेनें रुकी हुई हैं। रेल यात्री परेशान हैं।

15566 नंबर की नई दिल्ली-ललितग्राम और 12556 बठिंडा-गोरखपुर गोरखधाम एक्सप्रेस पांच घंटे की देरी से चल रही हैं। 13020 बाघ एक्सप्रेस, 19037 बांद्रा एक्सप्रेस और 20103 एलटीटी एक्सप्रेस तीन से साढ़े तीन घंटे देर से चल रही हैं। यह सभी ट्रेनें अभी तक बस्ती से आगे नहीं बढ़ी हैं।

लगातार हो रही बारिश में यात्री स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर नवनिर्माण के चलते ट्रेनों की प्रतीक्षा करने की जगह नहीं मिल रही है। यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। रविवार को भी ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा।