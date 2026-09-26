जागरण एजेंडा: गोरखपुर में सिर्फ 50 स्कूलों में ‘विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति’, भारी पड़ रही लापरवाही

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। एसडी पब्लिक स्कूल, पिपराइच में ‘विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति’ का गठन हुआ होता तो शायद बस से कुचलकर एक छात्र की मृत्यु नहीं हुई होती। बस में कोई अटेंडेंट नहीं था। चालक भी बिना ड्राइविंग लाइसेंस के बस चला रहा था। इस दुर्घटना के बाद भी स्कूल प्रबंधन समिति के गठन को लेकर उदासीन बने हुए हैं। प्रबंधन की मनमानी बच्चों की सुरक्षा पर भारी पड़ रही है।

उदासीनता का आलम यह है कि अभी तक जिले में लगभग 50 स्कूलों में ही ‘विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति’ का गठन हो पाया है। परिवहन विभाग में 2532 स्कूल वाहन पंजीकृत हैं। जबकि, 562 विद्यालयों में वाहन संचालित होते हैं।

जिला विद्यालय निरीक्षक अजीत कुमार सिंह का कहना है कि 127 स्कूलों में समिति गठित हो चुकी है। जबकि, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अरुण कुमार कहते हैं कि उनके पास करीब 50 की ही सूची मिली है। यह तब है जब एडीएम सिटी गजेंद्र कुमार ने जिला पांच अक्टूबर तक हर हाल में सभी विद्यालयों में ‘विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति’ गठित करने के लिए निर्देशित कर दिया है। इसके लिए उन्होंने डीआइओएस, बीएसए और एआरटीओ को जिम्मेदारी भी सौंपी है। इसके बाद भी समिति गठन को लेकर कहीं कोई उत्साह नहीं दिख रहा।

शासन ने बच्चाें के सुरक्षित आवागमन के लिए ‘विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति’ के गठन का निर्णय लिया है। ताकि, समिति की निगरानी में स्कूल वाहनों का संचालन सुनिश्चित कराया जा सके। समिति में विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य समिति के अध्यक्ष, स्थानीय नायब तहसीलदार, पुलिस के एसएचओ या चौकी प्रभारी, अभिभावक प्रतिनिधि, डीआइओएस और बीएसए के नामित अधिकारी तथा वाहन आपरेटर को सदस्य के रूप में शामिल किया जाना है।