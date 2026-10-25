गोरखपुर में बच्चे को थप्पड़ मारा फिर बाल पकड़कर घसीटा, शिक्षक और प्रधानाध्यापक पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। प्ले-वे स्कूल में बच्चे को थप्पड़ मारने, बाल पकड़कर घसीटने और सिर पर नाखूनों से नोचने के मामले में शाहपुर थाना पुलिस ने शनिवार रात शिक्षक और प्रधानाध्यापक के विरुद्ध मारपीट का मुकदमा दर्ज किया। मामले की जानकारी होने पर बच्चे के पिता ने तहरीर दी थी। सीसीटीवी फुटेज की जांच में आरोप की पुष्टि होने पर पुलिस ने कार्रवाई की है।

एचएन सिंह चौराहे के पास गोविंद नगरी निवासी अतुल सिंह के दो बेटे हैं। बड़ा बेटा शहर के एक स्कूल में कक्षा तीन में पढ़ता है, जबकि तीन वर्षीय बेटे का घर के पास स्थित यूरो किड्स प्ले-वे स्कूल में दाखिला कराया था।

परिजनों के मुताबिक, 13 अक्टूबर को स्कूल से वीडियो काल आया। इसमें बच्चा कांपते हुए रो रहा था। टीचर ने बताया कि वह खाना नहीं खा रहा है। आरोप है कि इस दौरान बच्चे के मुंह में जबरन रोटी ठूंस दी गई। यह देखकर परिजन स्कूल पहुंचे और बच्चे को घर ले आए।

मां सालवी सिंह के मुताबिक, घर आने के बाद बेटे ने बताया कि शिक्षक ने उसे पीटा है। उसके सिर पर नाखूनों से नोचने के निशान भी मिले। इसके बाद से बच्चा स्कूल जाने की बात सुनते ही रोने और चीखने लगता है।