अमरोहा में बाढ़ प्रभावित किसानों को मिला 4.71 करोड़ का मुआवजा, सीधे बैंक खाते में भेजी गई धनराशि

जागरण संवाददाता, अमरोहा। बाढ़ की वजह से हसनपुर व मंडी धनौरा तहसील क्षेत्र में बर्बाद हुई फसल का किसानों को मुआवजा मिलने लगा है। जनपद के 6,571 किसानों को 4.71 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया है। जबकि, शासन से आपदा राहत विभाग को 9.50 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि प्राप्त हो गई है।

अन्य किसानों को भी मुआवजा की धनराशि देने के लिए कार्रवाई चल रही है। उनके बैंक अकाउंट नंबर, आधारकार्ड आदि को फीड किया जा रहा है। इसके बाद ही उनके बैंक खातों में धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। कुछ दिन पहले प्रशासन ने बाढ़ की वजह से हसनपुर व धनौरा तहसील क्षेत्र में खराब हुई किसानों की फसलों का सर्वे कराया था। दोनों तहसीलों के 21 हजार किसान सर्वे में चयनित हुए थे, उनकी फसलें खराब हो गई थी।

इसके बाद आपदा राहत विभाग ने शासन को पत्र भेजकर करीब 9.50 करोड़ रुपये की धनराशि की मांग की थी। यह धनराशि विभाग को प्राप्त हो चुकी है। जिसके बाद उसने धनौरा तहसील क्षेत्र के 2,948 और हसनपुर 3,500 किसानों को फसल के मुआवजे के रूप में 4.71 करोड़ रुपये की राशि भेज दी है।