गोरखपुर में चीनी के दाम गिरे, पिपराइच मिल से 54.09 रुपये प्रति किलो बिकी चीनी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शासन की सख्ती के बाद चीनी मिलों में भी चीनी का रेट कम होना शुरू हो गया है। पिपराइच चीनी मिले से मंगलवार को 54.09 रुपये प्रति किलोग्राम की औसत दर से चीनी का उठान हुआ। चीनी की बिक्री के लिए नीलामी लखनऊ में होती है।

इससे पहले मिल से चीनी 61 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से भी बिकी। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में चीनी की कीमतों में और कमी आएगी। अधिकारियों का दावा है कि बुधवार को जिले में पिपराइच, बलरामपुर, घोसी, बभनान आदि मिलों से तकरीबन पांच सौ क्विंटल चीनी आई है।

बुधवार को जिला पूर्ति अधिकारी अजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में वरिष्ठ आपूर्ति निरीक्षक अरुण सिंह, जूही त्रिपाठी, जिला गन्ना अधिकारी, जीएसटी के अधिकारियों की टीम ने गल्ला मंडी में चीनी कारोबारियों द्वारा घोषित स्टाक की जांच की। जिला पूर्ति अधिकारी अजय प्रताप सिंह ने बताया कि चीनी की मांग में कमी आनी शुरू हो गई है। शासन की सख्ती से रेट भी तेजी से कम हो रहा है। जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाने की उम्मीद है।