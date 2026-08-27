गोरखपुर के पादरी बाजार फ्लाईओवर निर्माण में मकान बना रोड़ा, कोर्ट केस से काम प्रभावित

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पादरी बाजार में जेल बाईपास रोड से खजांची की तरफ फ्लाईओवर के निर्माण में एक मकान बाधा बना हुआ है। खजांची की तरफ बने इस मकान के कारण फ्लाईओवर के एप्रोच का काम नहीं हो पा रहा है। सेतु निगम के अधिकारी मकान मालिक से बात कर रहे हैं।

सेतु निगम के महाप्रबंधक मिथिलेश कुमार ने कहा कि मकान मालिक से बात हो चुकी है। जल्द ही मुआवजा देकर काम शुरू करा दिया जाएगा। अक्टूबर के आखिर तक फ्लाईओवर तैयार कर लेने का लक्ष्य रखा गया था। पादरी बाजार क्षेत्र को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर फ्लाईओवर निर्माण की स्वीकृति मिली थी। 27 सितंबर 2023 को फ्लाईओवर का निर्माण शुरू हुआ। मार्च 2026 में काम पूरा होना था लेकिन लगातार देर होती गई। निर्माण की जद में 99 मकान व जमीन आ रही थीं।