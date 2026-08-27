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गोरखपुर के माथाबारी गांव पहुंचे वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल, बच्चों ने किया जोरदार स्वागत

By Digital Desk Edited By: Vivek Shukla
Updated: Thu, 27 Aug 2026 10:50 AM (IST)

वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने गोरखपुर के माथाबारी गांव स्थित सरस्वती गुरुकुल का दौरा किया। उन्होंने विद्यार्थियों, शिक्षकों और ग्रामीणों से संवाद कर शिक्षा, अनुशासन और विकास पर चर्चा की।

पीपीगंज के माथाबारी गांव पहुंचे वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह। जागरण

पीपीगंज के माथाबारी गांव पहुंचे वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह। जागरण

HighLights

  1. वायुसेना प्रमुख ने सरस्वती गुरुकुल का दौरा किया।

  2. विद्यार्थियों से शिक्षा और अनुशासन पर बात की।

  3. ग्रामीणों से विकास और समस्याओं पर चर्चा की।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह गुरुवार सुबह 10: 30 बजे पीपीगंज के माथाबारी गांव स्थित सरस्वती गुरुकुल पहुंचे। गुरुकुल के विद्यार्थियों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। बच्चों से मुलाकात के बाद वायुसेना प्रमुख मंच पर पहुंचे, जहां कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों और अन्य लोगों ने उनका स्वागत किया।

कुछ ही देर में वह विद्यार्थियों से मुखातिब होकर उनसे संवाद करेंगे। वायुसेना प्रमुख के साथ एडीजी जोन राम कुमार, डीआइजी रेंज डा. एस. चन्नप्पा, डीएम दीपक मीणा और एसएसपी डा. कौस्तुभ भी मौजूद हैं। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

माथाबारी में वायुसेना प्रमुख विद्यार्थियों और शिक्षकों से संवाद कर शिक्षा, अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास के महत्व पर बात करेंगे। वह बच्चों की जिज्ञासाएं और उनके लक्ष्य जानेंगे तथा उन्हें अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके बाद वह स्थानीय युवाओं और ग्रामीणों से भी संवाद करेंगे।

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ग्रामीणों से क्षेत्र की जरूरतों, समस्याओं और विकास से जुड़े अनुभवों की जानकारी लेने की योजना है। वायुसेना प्रमुख रामाश्रय ग्राम विकास संस्थान, साखी, माथाबारी का भी भ्रमण करेंगे। संस्थान से जुड़े लोगों से बातचीत कर वह क्षेत्र में जनकल्याण, सामाजिक विकास और आत्मनिर्भरता के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी लेंगे।

 