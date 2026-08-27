गोरखपुर के माथाबारी गांव पहुंचे वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल, बच्चों ने किया जोरदार स्वागत

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह गुरुवार सुबह 10: 30 बजे पीपीगंज के माथाबारी गांव स्थित सरस्वती गुरुकुल पहुंचे। गुरुकुल के विद्यार्थियों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। बच्चों से मुलाकात के बाद वायुसेना प्रमुख मंच पर पहुंचे, जहां कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों और अन्य लोगों ने उनका स्वागत किया।

कुछ ही देर में वह विद्यार्थियों से मुखातिब होकर उनसे संवाद करेंगे। वायुसेना प्रमुख के साथ एडीजी जोन राम कुमार, डीआइजी रेंज डा. एस. चन्नप्पा, डीएम दीपक मीणा और एसएसपी डा. कौस्तुभ भी मौजूद हैं। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।