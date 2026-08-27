गोरखपुर में हॉस्टल के बाथरूम में 12 घंटे पड़ा रहा छात्र का शव, सुबह सफाईकर्मी के पहुंचने पर हुई जानकारी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित इंटर कालेज लालडिग्गी के आठवीं कक्षा का छात्र अनूप 12 घंटे बाथरूम में मृत पड़ा रहा। बुधवार की सुबह सफाई के दौरान जानकारी हुई तो सभी हरकत में आए।

सवाल यह है कि आखिर इतने घंटे काेई छात्र या रात्रि ड्यूटी में मौजूद कर्मचारी बाथरूम की तरफ नहीं गए? बेटे के मौत की सूचना पर देवरिया के रामगुलाम टोला निवासी पिता व भाई आए। डीएम पल-पल की रिपोर्ट लेते रहे।

बुधवार को बारावफात व शुक्रवार को रक्षाबंधन की छुट्टी होने के कारण छात्रावास के 101 छात्रों में से 61 छात्र घर चले गए थे। शेष बच्चों के अभिभावक भी बुधवार को अपने बच्चे को लेने आ रहे थे। छात्रावास में लगे सीसी कैमरे की जांच में पता चला कि अनूप रात 10:05 बजे तौलिया लेकर बाथरूम में गया और लौटा नहीं।

रूम पार्टनर आदित्य ने भी उसकी तलाश नहीं की। रात भर व बाथरूम में ही पड़ा रहा। बुधवार की सुबह साढ़े नौ बजे सफाई कर्मचारी जगदंबा बाथरूम की सफाई के लिए पहुंचा तो मामले की जानकारी हुई। दरवाजा न खुलने पर लोग हरकत में आए।