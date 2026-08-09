गोरखपुर में दो साल पुरानी रंजिश का खूनी अंत, छेदी की मौत के बाद तैयार हुई शिव कुमार की हत्या की पटकथा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दो वर्ष पहले हुई आदेश चौधरी की मौत के साथ जिस रंजिश की शुरुआत हुई थी, वह भीतर ही भीतर सुलगती रही। परिवार का आरोप है कि छेदी की मौत के बाद उनके ब्रह्मभोज में शिव कुमार त्रिपाठी को बुलाकर हत्या करने की साजिश रची गई। हमले की तैयारी इस तरह की गई कि ठेकेदार को आखिरी क्षण तक खतरे का आभास न हो।

वर्ष 2024 में क्रिकेट खेलने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। शुरुआत मारपीट से हुई और मामला बढ़ता चला गया। इसी दौरान आदेश चौधरी को गंभीर चोटें आईं। स्वजन उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। आदेश चौधरी की मौत के बाद मामला केवल मुकदमे तक सीमित नहीं रहा।