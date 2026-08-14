Gorakhpur Weather Update: गोरखपुर में रहेगी बादलों की आवाजाही, जारी रहेगा वर्षा का सिलसिला

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। वायुमंडलीय परिस्थितियां वर्षा के अनुकूल हो गई हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बादलों ने डेरा जमा लिया है और गुरुवार से वर्षा का सिलसिला शुरू हो गया। मौसम विज्ञानी कैलाश पांडेय ने 17 से 19 अगस्त के बीच मध्यम से भारी वर्षा का पूर्वानुमान जताया है। इससे तापमान में गिरावट आने के साथ उमस से परेशान लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि कुछ स्थानों पर उमस बनी रह सकती है, लेकिन यह स्थायी नहीं होगी।

मौसम विभाग के पैमाने पर गुरुवार को गोरखपुर में 26 मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गई। मौसम विज्ञानी के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न वायुदाब क्षेत्र धीरे-धीरे झारखंड होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। इसके अगले दो दिनों में गोरखपुर पहुंचने की संभावना है।

इसके साथ ही एक पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हो रहा है, जिसका प्रभाव भी दो दिन में दिखाई देने लगेगा। यही मौसमी परिस्थितियां 17 से 19 अगस्त के बीच मध्यम से भारी वर्षा का कारण बनेंगी। उन्होंने बताया कि गुरुवार को हुई वर्षा के पीछे मध्य प्रदेश के ऊपर बना निम्न वायुदाब क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपरी वायुमंडल में बना चक्रवाती हवा का क्षेत्र प्रमुख कारण रहे।

इन्हीं कारणों से अगले दो दिनों में भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन-चार दिनों में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे आने की संभावना है।