Weather Today: गोरखपुर में बारिश ने शांत की पूर्वांचल की गर्मी, टूटा 19 साल का रिकॉर्ड

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सितंबर की विदाई से पहले मौसम के बदले मिजाज ने गर्मी का तेवर ठंडा कर दिया है। दो दिन से हो रही वर्षा ने गोरखपुर सहित समूचे पूर्वांचल (Weather Today Update) में दिन का तापमान गिरा दिया है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सितंबर में इससे कम अधिकतम तापमान 19 वर्ष पहले 2007 रिकार्ड हुआ था, जब पारा गिरकर 23.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था।

मौसम विज्ञानी कैलाश पांडेय के अनुसार अगले दो दिन भी वर्षा का सिलसिला बना रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान करीब 25 और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। ऐसे में उमस भरी गर्मी से राहत जारी रहेगी और वातावरण में नमी व पुरुवा हवा के कारण तापमान से भी कम ठंडक महसूस होगी।

मौसम की करवट में इस बार तारीख भी संयोग लेकर आई है। 19 वर्ष पहले भी 25 सितंबर को ही सितंबर का सबसे कम अधिकतम तापमान दर्ज हुआ था। वर्ष 2007 में इस दिन पारा 23.5 डिग्री सेल्सियस पर ठिठक गया था। तब 24 घंटे के दौरान 149 मिलीमीटर वर्षा हुई थी।