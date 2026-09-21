त्योहारों में रेल यात्रियों को राहत, गोरखपुर के रास्ते चलेंगी कई पूजा स्पेशल ट्रेनें; डिब्रुगढ़, आसनसोल का सफर होगा आसान

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बंगाल आवागमन करने वाले पूर्वांचल के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर से आसनसोल के बीच सात फेरा में पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार के अनुसार 03527/03528 नंबर की आसनसोल-गोरखपुर-आसनसोल साप्ताहिक त्योहार स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।

यह ट्रेन 16 अक्टूबर से 27 नवम्बर तक प्रत्येक शुक्रवार को तथा गोरखपुर से 17 अक्टूबर से 28 नवम्बर तक प्रत्येक शनिवार को चलेगी। इस ट्रेन में वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के 02, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 06, शयनयान श्रेणी के 07 और सामान्य द्वितीय श्रेणी के 04 कोच लगाए जाएंगे। इसके अलावा डिब्रुगढ़-गोरखपुर-डिब्रुगढ़ के बीच भी 05978/05977 नंबर की साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।

यह ट्रेन डिब्रुगढ़ से 07 अक्टूबर से 25 नवम्बर तक प्रत्येक बुधवार को तथा गोरखपुर से 08 अक्टूबर से 26 नवम्बर तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को आठ फेरा में चलाई जाएगी। इस ट्रेन में सामान्य द्वितीय श्रेणी के 12 तथा वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 06 कोच लगाए जाएंगे। इसके अलावा गोरखपुर के रास्ते 04624/04623 नंबर की अमृतसर-कोलकाता-अमृतसर साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन आठ फेरा में चलेगी।