गोरखपुर में प्लाट दिलाने के नाम पर 17.38 लाख की ठगी, मीकोसिटी निदेशक सहित पांच पर केस

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर में प्लाट दिलाने के नाम पर 17.38 लाख रुपये लेने के बाद बैनामा न करने का मामला सामने आया है। रामगढ़ताल थाना पुलिस ने मीकोसिटी रियल स्टेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तारामंडल के निदेशक मातिरिष्वा यादव उर्फ अशोक यादव समेत पांच के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।

खजनी के भगवानपुर के भेलन्दरी निवासी ठाकुर पाल ने तहरीर में लिखा है कि उन्हें शहर में मकान बनाने के लिए जमीन की जरूरत थी। इसी दौरान जमीन का कारोबार करने वाले गीडा के बाघागाड़ा निवासी मातिरिष्वा यादव उर्फ अशोक से संपर्क हुआ। तारामंडल में इनकी कंपनी का कार्यालय है।