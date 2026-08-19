गोरखपुर में पावर कट: बुधवार को सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक बिजली कटौती, जानिए आपके इलाके का हाल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सड़क चौड़ीकरण और लाइन शिफ्टिंग कार्य के कारण खोराबार उपकेंद्र से जुड़ा सूबा बाजार, राप्तीनगर से जुड़ा कृष्णानगर, फेज तीन, मोती पोखरा, पत्रकारपुरम व दूरदर्शन फीडर, पादरी बाजार उपकेंद्र से जुड़ा गहरा फीडर, राप्तीनगर न्यू से जुड़ा करीमनगर व रेल विहार फीडर, नइयापार का रजही फीडर और मछलीगांव व मजुरी उपकेंद्र बुधवार को सुबह 11 बजे से दोपहर बाद तीन बजे तक बंद रहेगा। यह जानकारी विद्युत माध्यमिक कार्यखंड के अधिशासी अभियंता सुजीत गुप्ता ने दी।







