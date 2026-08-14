गोरखपुर में विदेश भेजने के नाम पर ठगी का कारोबार, पुलिस की ढिलाई से जालसाज बेखौफ

नवनीत प्रकाश त्रिपाठी, गोरखपुर। विदेश भेजने के नाम पर युवाओं से ठगी का धंधा फलने-फूलने के पीछे पुलिस की सुस्ती एक प्रमुख कारण है। ठगी का शिकार हुए लोग जालसाजों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने से लेकर उच्चाधिकारियों तक चक्कर लगाते रहते हैं। पहले तो उनकी सुनवाई नहीं होती, यदि किसी दबाव में मुकदमा दर्ज भी हो गया तो अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में पुलिस रुचि नहीं दिखाती। यदि कभी किसी मामले गिरफ्तारी हो भी जाती है तो कोर्ट में प्रभावी पैरवी न होने से जालसाज बहुत जल्द जमानत पर छूटकर बाहर आ जाते हैं और फिर से बेरोजगारों को अपना शिकार बनाना शुरू कर देते हैं।

शाहपुर क्षेत्र के पादरी बाजार में रहने वाले गौरीबाजार, देवरिया के विनय कुमार सिंह की शिकायत पर कैंट पुलिस ने 15 मई, 2024 को सिंघड़िया में न्यू ग्लोबल एजेंसी के कार्यालय पर छापेमारी की थी। इस एजेंसी ने खाड़ी देशों में अच्छी नौकरी दिलाने का विज्ञापन निकाला था। छापेमारी के दिन बड़ी संख्या में युवा इंटरव्यू देने के लिए एजेंसी के कार्यालय पर जुटे थे। एजेंसी के कार्यालय से 397 पासपोर्ट, 3.89 लाख रुपये, 400 मेडिकल फार्म व अन्य दस्तावेज बरामद हुए थे।

बरामद पासपोर्ट गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ मंडल के कई जिलों समेत बिहार के सिवान, गोपालगंज व बगहा के युवकों के थे। शिकायतकर्ता ने एजेंसी संचालक पर विदेश भेजने के नाम पर युवाओं से धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था। इस मामले में मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन आरोपितों की गिरफ्तारी आज तक नहीं हो पाई।

इसी तरह बड़हलगंज के खखइजखोर निवासी वकील निषाद पर विदेश भेजने के नाम पर 31 युवाओं से 30.12 लाख रुपये की ठगी करने का आरोप है। पीड़ितों में शामिल बड़हलगंज क्षेत्र के ही मामखाेर निवासी विजय कुमार शुक्ल ने थाने में तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। कई बार थाने का चक्कर लगाने के बाद विजय ने न्यायालय की शरण ली। बाद में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने तीन मई, 2026 को इस मामले मे मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपित को गिरफ्तारी करने में रुचि नहीं दिखाई।

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