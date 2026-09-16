गोरखपुर पुलिस हिरासत में अंडा कारोबारी की मौत का आरोप, स्वजनों ने कहा- पिटाई से गई जान

संवाद सूत्र, उरुवा बाजार, (गोरखपुर)। खजनी थाने से सटे बांसगांव मार्ग पर अंडा-लिट्टी की दुकान चलाकर परिवार का भरण-पोषण करने वाले 46 वर्षीय अर्जुन यादव की मंगलवार देर रात बीआरडी मेडिकल कालेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। स्वजन का आरोप है कि खजनी पुलिस हिरासत में पिटाई से युवक को गंभीर चोट आई और मेडिकल में भर्ती कराया गया। जबकि पुलिस का कहना है कि अर्जुन को मिर्गी का दौरा पड़ता था और गिरने से सिर में गंभीर चोट लगी थी।

स्वजन के अनुसार, 13 सितंबर की रात चोरी की साइकिल खरीदने के आरोप में पुलिस अर्जुन को थाने ले गई थी। आरोप है कि हिरासत में उसके साथ मारपीट की गई। अगले दिन 14 सितंबर को उसे शांतिभंग की आशंका में धारा 151 के तहत चालान के लिए खजनी तहसील ले जाया गया। तहसील के पास दुबे मेडिकल स्टोर के समीप अचानक अर्जुन बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे हरनहीं सीएचसी ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे घर भेज दिया गया।