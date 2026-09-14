गोरखपुर में चोरी के गहने खरीदने के शक में सर्राफ का थाने में उत्पीड़न, चौकी प्रभारी सस्पेंड

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। चोरी के गहने खरीदने के संदेह में सर्राफ को चौकी में बैठाकर प्रताड़ित करने और रुपये लेकर रात में छोड़ने के आरोप में एसएसपी डॉ. कौस्तुभ ने उनवल चौकी प्रभारी अविनाश सिंह को निलंबित कर दिया है।

आरोप है कि जांच में सर्राफ के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिलने के बाद भी उसे चौकी में बैठाए रखा गया। परिवार के लोगों ने इसकी जानकारी खजनी के भाजपा विधायक श्रीराम चौहान को दी। विधायक के पीआरओ ने चौकी प्रभारी को फोन कर सर्राफ को प्रताड़ित नहीं करने के लिए कहा, लेकिन आरोप है कि इसके बाद भी उसे नहीं छोड़ा गया। मामला महादेवा बाजार निवासी सर्राफ मुन्ना वर्मा से जुड़ा है। बताया गया कि उन्होंने किसी व्यक्ति से करीब दो ग्राम सोना खरीदा था। इसी बीच खजनी थाना पुलिस ने गहने चोरी करने वाली दो महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पुलिस को संदेह था कि चोरी के गहने सर्राफ ने खरीदे हैं।

इसी आधार पर मुन्ना वर्मा को पूछताछ के लिए उनवल चौकी लाया गया। आरोप है कि पूछताछ और जांच में सर्राफ के खिलाफ चोरी के गहने खरीदने का कोई साक्ष्य नहीं मिलने के बाद भी चौकी प्रभारी ने उसे वहां से जाने नहीं दिया। परिवार को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने विधायक श्रीराम चौहान से संपर्क किया।

इसके बाद विधायक के पीआरओ ने चौकी प्रभारी को फोन कर सर्राफ को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित नहीं करने और मामले में नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा। इसके बाद भी सर्राफ को रात 12 बजे तक पुलिस चौकी में बैठाकर प्रताड़ित किया गया।