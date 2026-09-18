गोरखपुर में पिछड़ी जातियों का बड़ा गणित, आरक्षित सीटों पर बनी हुई है निगाह

रजनीश त्रिपाठी, गोरखपुर। पूर्वांचल में पिछड़ों की राजनीति महत्वपूर्ण रही है। प्रदेश जैसे-जैसे विधानसभा चुनावों की तरफ बढ़ रहा है वैसे-वैसे पूर्वांचल में आरक्षण की मांग से लेकर अलग पहचान की राजनीति का रंग गहरा होता जा रहा है। एनडीए हो या विपक्ष, गोरखपुर क्षेत्र की 62 विधानसभा सीटों पर सभी ओबीसी राजनीति के जरिये लखनऊ का मार्ग खोजना चाहते हैं।

एनडीए के भीतर ही संजय निषाद और ओमप्रकाश राजभर अपने मुद्दे उठा रहे हैं। निषाद पार्टी आरक्षण के सहारे राजनीतिक वजन बढ़ाना चाहती है। वहीं, अपना दल (एस) कुर्मी हिस्सेदारी के आधार पर सीटों में भागीदारी चाहता है। वहीं, सपा की नजर विशेषकर आरक्षित सीटों पर है, जहां उसे लगता है कि बसपा के वोट बैंक का लाभ उसे मिल सकता है।

पूर्वांचल में राजनीति को बिरादरी की जमीन पर पहुंचाने की कोशिश जाति आधारित दल और विपक्ष कर रहा है। निषाद, कुर्मी, सैंथवार, राजभर जैसे वोट बैंकों को लेकर अपनी-अपनी दावेदारी है। इस राजनीति से पार पाने की चुनौती भाजपा के सामने है। विपक्ष के साथ ही उसे अपने सहयोगी दलों के दबाव से भी पार पाना है। ऐसे में गोरखपुर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े क्षेत्रीय संगठन से लेकर बूथ प्रबंधन तक पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसके बाद पार्टी रणनीति तय करेगी।

तावड़े भाजपा के प्रमुख पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ मंथन करेंगे। तावड़े ने बिहार विधानसभा चुनाव में यह काम बखूबी किया था। वहीं, सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल भी गोरखपुर की दो सुरक्षित सीटों खजनी और बांसगांव में सम्मेलन कर पीडीए में दलितों के महत्व का संदेश देने में लगे हैं। बिरादरी के मतदाताओं को जोड़ने और तोड़ने की राजनीति निषाद वोट बैंक में सबसे साफ दिख रही है।

प्रदेश सरकार में कैबिनेट रैंक के मंत्री होने के बावजूद वह लगातार दबाव बना रहे हैं। आरक्षण के मुद्दे पर सरकार के गंभीर न होने की स्थिति में राजनीतिक फैसला लेने का बयान दे रहे निषाद 14 सितंबर को सपा के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडेय से लखनऊ में मिले। यद्यपि संजय निषाद इसे शिष्टाचार भेंट बता रहे हैं, लेकिन यह मुलाकात राजनीति गलियारे में चर्चा का विषय बन गई।

गोरखपुर क्षेत्र में वह लगातार सक्रिय हैं। उनकी पार्टी के सामाजिक आधार में सेंधमारी का प्रयास बिहार के मुकेश सहनी भी कर रहे हैं। वह अपने दल विकासशील इंसान पार्टी (वीआइपी) के जरिये आरक्षण को मुद्दा बना रहे हैं। वहीं, रामभुआल निषाद और पप्पू निषाद को लोकसभा भेज चुकी सपा भी निषाद मतदाताओं को साधने में जुटी है। कुर्मी मतदाताओं के दम पर अपना दल (एस) की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल भी एनडीए में ज्यादा सीटों की दावेदारी कर रही हैं।