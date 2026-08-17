नाग पंचमी पर गोरखपुर में पसरा मातम, पुतली पीटने के दौरान पोखरे में डूबने से हुई 3 मासूमों की मौत

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नाग पंचमी के पर्व पर रविवार को बसगांव के बदौली बाबू गांव में दर्दनाक हादसे से खुशियां मातम में बदल गईं। पुतली पीटने की रस्म के दौरान पोखरे में स्नान कर रहे तीन बच्चे गहरे पानी में डूब गए। ग्रामीणों ने काफी प्रयास के बाद तीनों को बाहर निकाला और जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

मृतकों में 11 वर्षीय हरीश यादव, 14 वर्षीय सचिन और नौ वर्षीय अनुज शामिल हैं। ग्रामीणों के अनुसार, नाग पंचमी पर गांव के बच्चे पोखरे के पास पुतली पीटने की रस्म में शामिल थे। इसी दौरान कुछ बच्चे पोखरे में नहाने लगे। अचानक तीन बच्चे गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे।

बच्चों को डूबता देख मौके पर चीख-पुकार मच गई। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विकास सिंह ने बच्चों को बचाने के लिए पोखरे में उतरकर काफी देर तक तलाश की। ग्रामीणों की मदद से तीनों को बाहर निकाला गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी।

हादसे की सूचना मिलते ही तहसीलदार सुशील कुमार भारतीय, नायब तहसीलदार राकेश शुक्ला, सीओ बसगांव अनुज कुमार सिंह, कस्बा चौकी प्रभारी विकास सिंह भदौरिया समेत पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी जुटाई। बांसगांव विधायक डा. विमलेश पासवान ने भी पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया।