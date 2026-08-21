Gorakhpur Monsoon Update: अगस्त में अब तक की वर्षा ने किया निराश, 22 अगस्त से बन रही आस
गोरखपुर में अगस्त माह में अब तक औसत से 78 प्रतिशत कम वर्षा हुई है, जिससे स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। हालांकि, मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 22 से 24 अगस्त के बीच वर्षा की संभावना है, जिससे उमस से राहत मिलेगी और तापमान में गिरावट आएगी।
HighLights
गोरखपुर में अगस्त में अब तक 78% कम वर्षा।
22 से 24 अगस्त के बीच वर्षा की प्रबल संभावना।
उमस से मिलेगी राहत, तापमान में भी आएगी गिरावट।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। अगस्त में वर्षा के लिहाज से गोरखपुर की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। महीने के पहले 20 दिन में शहर में कुल 74.1 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जबकि अगस्त में औसत वर्षा का मानक 330 मिलीमीटर है। इस तरह शहर में अब तक मानक से करीब 78 प्रतिशत कम वर्षा हुई है।
जिले की स्थिति भी इससे बहुत अलग नहीं है। जिले में 350 मिलीमीटर के मुकाबले अब तक महज 91.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। यानी औसत से करीब 74 प्रतिशत कम वर्षा हुई है।
मौसम विज्ञानी कैलाश पांडेय के अनुसार आने वाले दिनों में वर्षा की कमी कुछ हद तक पूरी होने की संभावना तो है, लेकिन अगस्त में औसत या उससे अधिक वर्षा होने की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है। उनके अनुसार पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश और उससे जुड़े उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में निम्न वायुदाब क्षेत्र बना हुआ है।
अगले एक-दो दिनों में इसके ऊपर उठकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से तक पहुंचने की संभावना है। इसके प्रभाव से कहीं हल्की से मध्यम और कहीं मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विज्ञानी के मुताबिक 22 से 24 अगस्त के बीच गोरखपुर में वर्षा की परिस्थितियां बनती दिख रही हैं। बादलों की सक्रियता के चलते धूप का प्रभाव कम रहेगा और वर्षा से तापमान में भी गिरावट आएगी।
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इससे उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वर्षा होने के बाद आर्द्रता 90 प्रतिशत से अधिक पहुंच सकती है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 34.3 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहा। आर्द्रता 83 प्रतिशत के आसपास दर्ज की गई।