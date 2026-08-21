Gorakhpur Monsoon Update: अगस्त में अब तक की वर्षा ने किया निराश, 22 अगस्त से बन रही आस

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। अगस्त में वर्षा के लिहाज से गोरखपुर की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। महीने के पहले 20 दिन में शहर में कुल 74.1 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जबकि अगस्त में औसत वर्षा का मानक 330 मिलीमीटर है। इस तरह शहर में अब तक मानक से करीब 78 प्रतिशत कम वर्षा हुई है।

जिले की स्थिति भी इससे बहुत अलग नहीं है। जिले में 350 मिलीमीटर के मुकाबले अब तक महज 91.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। यानी औसत से करीब 74 प्रतिशत कम वर्षा हुई है। मौसम विज्ञानी कैलाश पांडेय के अनुसार आने वाले दिनों में वर्षा की कमी कुछ हद तक पूरी होने की संभावना तो है, लेकिन अगस्त में औसत या उससे अधिक वर्षा होने की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है। उनके अनुसार पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश और उससे जुड़े उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में निम्न वायुदाब क्षेत्र बना हुआ है।