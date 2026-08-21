Bank Holidays: गोरखपुर में 22 से 30 अगस्त के बीच 5 दिन नहीं खुलेंगे बैंक, काम पर लग सकता है 'ब्रेक'

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। विभिन्न कारणों से 22 से 30 अगस्त के बीच बैंक पांच दिन बंद रहेंगे। 22 अगस्त को चौथा शनिवार और 23 अगस्त को रविवार होने के कारण पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे। 26 अगस्त को ईद-ए-मिलाद और 28 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी।

इसके अलावा 30 अगस्त को रविवार के कारण बैंकों में अवकाश रहेगा। लीड बैंक मैनेजर कलानंद रजक ने बताया कि इन बंदियाें को देखते हुए ग्राहकों को बैंक से जुड़े जरूरी काम इन तिथियों से पहले निपटा लेना चाहिए। हालांकि, डिजिटल बैंकिंग, यूपीआइ और एटीएम जैसी सेवाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी।

बैंकिंग विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार छुट्टियों के दौरान एटीएम में नकदी की समस्या से बचने के लिए बैंकों द्वारा पहले से ही री-फिलिंग की विशेष व्यवस्था की गई है। हालांकि, चेक क्लियरिंग, डिमांड ड्राफ्ट और पासबुक प्रिंटिंग जैसे जरूरी कामों के लिए ग्राहकों को बैंक खुलने का इंतजार करना होगा।