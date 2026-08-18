अब घर बैठे होगी रसोई गैस e-KYC: हॉकर खुद पहुंचेंगे आपके दरवाजे, वर्ना बंद हो सकती है सब्सिडी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। ई केवाईसी न कराने वाले रसोई गैस ग्राहकों के घर हाकर पहुंच रहे हैं। तेल कंपनियों के निर्देश पर रसोई गैस एजेंसी संचालकों ने ई केवाईसी न करा पाने वाले ग्राहकों की सूची बनाई है। इस सूची को संबंधित क्षेत्र के हाकरों को देकर ग्राहक के घर भेजा जा रहा है। घर पर ही ई केवाईसी हो जाने से ग्राहक भी खुश हैं। गोरखपुर जिले में इंडियन आयल के रसोई गैस ग्राहकों की संख्या तकरीबन पांच लाख है।

भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के गैस ग्राहकों की संख्या तकरीबन सात लाख है। यानी जिले में गैस ग्राहकों की संख्या तकरीबन 12 लाख है। इनमें सभी ग्राहकों को ई केवाईसी करानी है। ई केवाईसी न होने पर ग्राहक की सब्सिडी तो रुकेगी ही बाद में सिलिंडर भी वाणिज्यिक दर पर लेना पड़ सकता है। सुशील गैस सर्विस छात्रसंघ चौराहा के प्रबंधक उमेश मणि त्रिपाठी ने कहा कि ज्यादातर ग्राहकों ने ई केवाईसी करा ली है। जो नहीं करा पाए हैं, उनकी सूची बनाकर संबंधित हाकर को दी गई है।

हाकर घर-घर पहुंचकर ई केवाईसी कर रहे हैं।इंडियन आयल के उप महाप्रबंधक रवि कुमार चंदेरिया ने कहा कि कंपनी ने 16 अगस्त तक सभी ग्राहकों की ई केवाईसी कराने का निर्देश दिया है। सभी अधिकारी और एजेंसियों के संचालक व कर्मचारी इसमें जुट गए हैं। हर ग्राहक की केवाईसी हो, इसके लिए सूची बनाई गई है।