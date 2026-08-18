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जयपुर और दिल्ली की तर्ज पर चमकेगा गोरखपुर, विरासत गलियारे में दिखेंगी एक रंग-रूप की दुकानें

By Rajeev Ranjan Edited By: Vivek Shukla
Updated: Tue, 18 Aug 2026 10:22 AM (IST)

गोरखपुर के विरासत गलियारे में दुकानों को एकरूपता देने की तैयारी है, जिसके तहत हल्के भगवा रंग और समान डिजाइन के साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। नगर निगम और जीडीए की टीम ने निरीक्षण कर कार्ययोजना बनाई है, जिसमें व्यापारी खर्च वहन करेंगे।

विरासत गलियारा नार्मल तिराहा। जागरण

 विरासत गलियारा नार्मल तिराहा। जागरण

HighLights

  1. विरासत गलियारे की दुकानों को मिलेगा एकरूप और आकर्षक स्वरूप।

  2. दुकानों के फसाड हल्के भगवा रंग में, साइन बोर्ड एक समान।

  3. नगर निगम-जीडीए ने किया निरीक्षण, व्यापारी वहन करेंगे खर्च।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। विरासत गलियारे में अब दुकानों की अलग-अलग रंगत और अलग-अलग डिजाइन के साइन बोर्ड नजर नहीं आएंगे। पांडेयहाता से धर्मशाला तक विकसित हो रहे इस मार्ग को एकरूप और आकर्षक स्वरूप देने के लिए दुकानों के फसाड (इमारत का सामने का हिस्सा) को नए सिरे से तैयार करने की योजना बनाई गई है। दुकानों की बाहरी दीवारों पर भगवा रंग के हल्के और गहरे शेड का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि साइन बोर्ड के लिए एक समान डिजाइन और फांट तय किया जाएगा।

नगर निगम की ओर से विरासत गलियारा की दुकानों का सर्वे किया गया। इसमें कुल 991 दुकानें हैं। सोमवार को नगर निगम और जीडीए की टीम ने विरासत गलियारे का स्थलीय निरीक्षण किया। दुकानों की मौजूदा स्थिति देखने के बाद फसाड के तीन अलग-अलग नमूने तैयार कराने का निर्णय लिया गया।

व्यापारी खुद वहन करेंगे खर्च, पहले ही बनी थी सहमति
दुकानों के फसाड और साइन बोर्ड में बदलाव का प्रस्ताव नया नहीं है। महापौर डा. मंगलेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कुछ माह पहले व्यापारियों और मकान मालिकों के साथ हुई बैठक में इस पर सहमति बन चुकी थी। सराफा मंडल के गणेश वर्मा ने कहा कि बैठक में इन सभी मामलों पर पहले ही सहमति हो चुकी है। नगर निगम के अधिशासी अभियंता अशोक भाटी ने कहा कि इस पर आने वाले खर्च को व्यापारियों को खुद वहन करना है।

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नगर आयुक्त अजय जैन ने कहा कि विरासत गलियारे को दिल्ली और जयपुर जैसे शहरों की तर्ज पर सुंदर, व्यवस्थित और पर्यटक-अनुकूल बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। निर्माण कार्य जल्द पूरा कराने के साथ दुकानों के फसाड और साइन बोर्ड में एकरूपता लाने की तैयारी है। टीम ने मौके का निरीक्षण कर तीन नमूने तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है।