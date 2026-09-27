गोरखपुर में बिश्नोई-गोल्डी गैंग से जुड़े अंतरराज्यीय असलहा गिरोह का सदस्य गिरफ्तार, दो खरीदारों ने किया आत्मसमर्पण

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। अंतरराज्यीय अवैध असलहा तस्कर गिरोह के सदस्य करन सोनकर को कैंट थाना पुलिस ने शनिवार की सुबह गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से .32 बोर की एक अवैध आटोमैटिक पिस्टल बरामद हुई है। वहीं, मामले में फरार चल रहे बांसगांव के उनौला खास निवासी प्रमोद यादव और खोराबार के मिर्जापुर निवासी राजू यादव ने 24 सितंबर को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। दोनों से पूछताछ कर उनके कब्जे से बताई जा रही पिस्टल बरामद करने की तैयारी है।

पुलिस के अनुसार, करन सोनकर गोरखनाथ क्षेत्र के कोरी टोला, धर्मशाला बाजार का रहने वाला है। पूछताछ में उसने बताया कि उसने श्रेयांश यादव से 25 हजार रुपये में पिस्टल खरीदी थी। 14 सितंबर को एसटीएफ ने लारेंस बिश्नोई व गोल्डी बराड गिरोह से जुड़े श्रेयांश यादव उर्फ बबलू समेत पांच असलहा तस्करों को कैंट क्षेत्र में विंध्यवासिनी पार्क के पास गिरफ्तार किया था।

उनके कब्जे से चार पिस्टल, चार मैगजीन, एक .32 बोर रिवाल्वर और कारतूस बरामद हुए थे। पूछताछ में असलहा तस्करी के अंतरराज्यीय नेटवर्क की जानकारी सामने आई थी। एसटीएफ के निरीक्षक सत्यप्रकाश सिंह ने इस मामले में 31 आरोपितों पर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस के अनुसार प्रमोद यादव और राजू यादव ने 24 सितंबर को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है। विवेचक सोमवार को जिला कारागार जाकर दोनों का बयान दर्ज करेंगे।