गोरखपुर में निश्शुल्क जांच पर भी वसूली, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

अरुण कुमार, गोरखपुर। जिला अस्पताल में एक रुपये में उपचार का दावा छलावा साबित हो रहा है। रोगियों को सिर्फ दवाओं के लिए ही रुपये नहीं खर्च करने पड़ रहे हैं, बल्कि जांच के नाम पर उनसे वसूली की जा रही है। पैथाेलाजी, एक्स-रे सहित अन्य जांचों को कराने के लिए रोगियों से रुपये वसूले जा रहे हैं।

एक्स-रे कराने के लिए कर्मचारी ने रोगी के तीमारदार से दो सौ रुपये मांगे। शुक्रवार को कर्मचारी के रुपये लेने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। लगभग पांच मिनट के वीडियो में कर्मचारी रुपये लेने के बाद एक्स-रे की प्रक्रिया पूरी कराते हुए नजर आ रहा है।

पीड़ित का कहना है कि उनसे रक्त का नमूना जांचने के लिए भी पैसा लिया गया था। इस संबंध में अधीक्षक ने कहा कि वीडियो को संज्ञान में लेकर कार्रवाई जा रही है। खजनी के रहने वाले अजीत सिंह के चाचा को खांसी की शिकायत है। इसका उपचार कराने के लिए वह आठ सितंबर को जिला अस्पताल पहुंचे। चिकित्सक ने छाती का एक्स-रे और रक्त इत्यादि की जांच कराने की सलाह दी। एक्स-रे केंद्र पर पहुंचने पर वहां मिले कर्मचारी ने पहले पर्ची की छायाप्रति लाने को कहा। छायाप्रति लेकर लौटने पर कर्मचारी ने तत्काल जांच न हो पाने की बात कही और अगले दिन आने को कहा।

इसके बाद तत्काल जांच और उसी दिन रिपोर्ट देने के लिए 200 रुपये मांगने लगा। तीमारदार का कहना है कि कुछ देर की बातचीत के बाद कर्मचारी तैयार हो गया। उनसे 150 रुपये लेकर एक्स-रे कराने ले गया। उस समय काफी भीड़ थी। इसलिए कर्मचारी ने कथित तौर पर किसी को बताने से भी मना किया। उसने कुछ लोगों से भी बात करके इसी तरह से एक्स- रे कराने के लिए तैयार किया।

उनसे भी रुपये वसूलकर जेब में रख लिए। फिर सबका एक्स- रे करा दिया। अजीत का कहना है कि रक्त जांच के लिए भी एक कर्मचारी 150 रुपये लिए हैं। जांच कराकर वह इसकी शिकायत लेकर वह सीएमओ कार्यालय गए।

वहां बताया कि इस प्रकरण की शिकायत प्रमुख अधीक्षक से करिए। हालांकि उस समय प्रमुख अधीक्षक किसी मीटिंग में शामिल होने गए थे। इसलिए रोगी ने किसी से उनका मोबाइल फाेन नंबर लेकर मामले से अवगत कराया। विलंब होने की वजह से वह घर लौट गया।