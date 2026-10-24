गोरखपुर जिला अस्पताल में स्क्रब यूनिफॉर्म के रंगों से होगी डॉक्टरों की पहचान, चिकित्सकों ने शुरू की नई पहल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने अपनी सुविधा और कार्यप्रणाली बेहतर बनाने के लिए विभागों के अनुसार अलग-अलग रंगों की मेडिकल स्क्रब यूनिफॉर्म पहनने की पहल की है। इसकी शुरुआत इमरजेंसी से हो गई है। इससे रोगियों और तीमारदारों को संबंधित विभाग के चिकित्सक की पहचान करने में आसानी होगी।

चिकित्सकों के अनुसार, लंबे समय तक ड्यूटी के दौरान स्क्रब सामान्य पैंट-शर्ट से अधिक आरामदायक रहती है। इसमें काम करने, बैठने और शारीरिक गतिविधियों में सहूलियत होती है। इसके पाकेट में टॉर्च, पेन और पल्स आक्सीमीटर जैसे जरूरी उपकरण रखे जा सकते हैं, जिन्हें जांच के समय आसानी से निकाला जा सकता है।