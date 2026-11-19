प्रभात कुमार पाठक, गोरखपुर। सोने और चांदी की कीमतों में आई गिरावट ने सराफा बाजार में लग्न की रौनक बढ़ा दी है। आठ माह के निचले स्तर पर पहुंचे भाव से उन परिवारों को बड़ी राहत मिली है, जिनके घरों में शादी की तैयारियां चल रही हैं।

20 नवंबर को देवउठनी एकादशी से विवाह का सीजन शुरू होने के साथ ही आभूषणों की खरीदारी जोर पकड़ने की उम्मीद है। ग्राहक अब तक बजट के अनुसार हल्के वजन के गहनों को प्राथमिकता दे रहे थे, लेकिन कीमतों में गिरावट के बाद कुछ खरीदार वजनी जेवरों के विकल्प भी तलाशने लगे हैं।

शहर के गोलघर, घंटाघर व असुरन समेत अन्य प्रमुख सराफा बाजारों में लग्न की खरीदारी को लेकर हलचल बढ़ने लगी है। शादी के लिए हार, चेन, अंगूठी, कंगन, झुमके और मंगलसूत्र की मांग प्रमुखता से बनी हुई है। वहीं, रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले चांदी के आभूषणों में पायल और बिछिया के साथ ही चांदी के गोल्ड पालिस वाली बैंगल व नेकलेस की खरीदारी भी हो रही है। पूजा-पाठ के लिए चांदी के सिक्कों, कटोरी, थाली और अन्य पूजन सामग्री की मांग भी बाजार को सहारा दे रही है।

पुराने सोने के बदले नए गहनों की खरीदारी कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव के बीच पुराने सोने को बदलकर नए डिजाइन के आभूषण खरीदने का चलन भी बढ़ा है। कई खुदरा कारोबारियों के यहां कुल बिक्री में इस तरह की खरीदारी की हिस्सेदारी 40 से 60 प्रतिशत तक बताई जा रही है। ग्राहक पुराने गहनों को बदलकर शादी के लिए नए डिजाइन के जेवर बनवा रहे हैं। इससे उन्हें एकमुश्त बड़ी रकम खर्च करने से भी राहत मिल रही है।

पुराने भाव पर बुकिंग करने वाले कारोबारियों की बढ़ी मुश्किल कीमतों में गिरावट जहां ग्राहकों के लिए राहत लेकर आई है, वहीं पुराने भाव पर बुकिंग लेने वाले सराफा कारोबारियों के सामने मुश्किलें भी खड़ी हुई हैं। जिन कारोबारियों ने पहले अधिक कीमत पर आभूषणों की बुकिंग की थी, उन्हें अब नए भाव के हिसाब से ग्राहकों को डिलीवरी देने में मार्जिन का दबाव झेलना पड़ रहा है। ऐसे में ग्राहक यह भी जानना चाहते हैं कि कीमतों में आई गिरावट का वास्तविक लाभ उन्हें कितना मिल रहा है। मेकिंग चार्ज, डिजाइन और अन्य शुल्क के कारण अंतिम बिल में बचत का अंतर भी बदल सकता है।