गोरखपुर में इंडस्ट्रियल एरिया को मिलेंगे 100 से अधिक प्लॉट, 50 करोड़ की लागत से बनेंगी बेहतरीन सड़कें

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ विकसित हो रहे औद्योगिक कॉरिडोर में उद्योगों की स्थापना के लिए जल्द ही 100 से अधिक भूखंड उपलब्ध कराने की तैयारी में है। मेगा यूनिटों के साथ लघु और मध्यम श्रेणी के उद्यमियों को भी औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने का अवसर मिलेगा।

अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित गीडा बोर्ड की बैठक में छोटे उद्योगों के लिए भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद भूखंडों के आवंटन के लिए विज्ञापन जारी किए जाने की उम्मीद है। धुरियापार औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए तेजी से काम चल रहा है। यहां केयान डिस्टलरी से लेकर अदाणी ग्रुप तक को भूमि आवंटित की जा चुकी है। निवेश के अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।

50 करोड़ से चौड़ी होंगी सड़कें टाउनशिप के अलग-अलग सेक्टरों में करीब 50 करोड़ रुपये की लागत से चौड़ी सड़कों और जल निकासी की व्यवस्था विकसित की जा रही है। इसके तहत आंतरिक संपर्क मार्गों और ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाया जा रहा है, ताकि औद्योगिक इकाइयों को सुचारु संचालन के लिए जरूरी सुविधाएं मिल सकें।