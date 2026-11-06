गोरखपुर में 371 करोड़ की लागत से विकसित होगी आवासीय टाउनशिप, सात श्रेणियों में होंगे 855 प्लॉट

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों के साथ आवासीय सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में ग्राम चकभोप में विकसित सेक्टर-25 में 371 करोड़ रुपये की लागत से आवासीय टाउनशिप बसाने की योजना प्रस्तावित की गई है।

इस योजना के तहत कुल 855 आवासीय भूखंड विकसित किए जाएंगे। इनमें 90 से लेकर 300 वर्गमीटर तक के भूखंड शामिल होंगे। योजना का उद्देश्य गीडा क्षेत्र में स्थापित उद्योगों के उद्यमियों, कर्मचारियों और आसपास के स्थानीय लोगों को बेहतर स्थान पर आवास की सुविधा उपलब्ध कराना है।

यह आवासीय योजना गीडा के अधिसूचित क्षेत्र में ग्राम चकभोप में विकसित सेक्टर-25 में प्रस्तावित है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी लोकेशन है। यह क्षेत्र गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के बिल्कुल पास स्थित है, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ता है। इससे यहां रहने वाले लोगों को गोरखपुर के साथ प्रदेश के दूसरे प्रमुख शहरों तक आवागमन में भी सुविधा मिलेगी। गीडा क्षेत्र में उद्योगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इसे आवासीय जरूरतों के लिहाज से महत्वपूर्ण परियोजना माना जा रहा है।

सात श्रेणियों में विकसित होंगे 855 भूखंड योजना में अलग-अलग जरूरत और आर्थिक क्षमता वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए सात श्रेणियों में भूखंड निर्धारित किए गए हैं। सबसे बड़े 300 वर्गमीटर के 129 भूखंड होंगे। वहीं, 250 वर्गमीटर के 89, 200 वर्गमीटर के 157 और 180 वर्गमीटर के 103 भूखंड प्रस्तावित हैं। इसके अलावा 150 वर्गमीटर के 118, 120 वर्गमीटर के 162 और 90 वर्गमीटर के 97 भूखंड विकसित किए जाएंगे। इस तरह कुल 855 भूखंडों का आवंटन किया जाना है।

सड़क, नाली और पार्क सहित मिलेंगी सुविधाएं टाउनशिप को व्यवस्थित तरीके से विकसित करने के लिए सड़क, जल निकासी, स्ट्रीट लाइट और पार्क की समुचित व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए योजना में आधारभूत सुविधाओं को भी शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य केवल आवासीय भूखंड उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि लोगों को एक व्यवस्थित आवासीय क्षेत्र देना है, जहां उन्हें जरूरी सुविधाएं एक ही परिसर में मिल सकें।