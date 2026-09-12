गोरखपुर के आमकोल गांव में गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में लगी आग, दहशत में ग्रामीण

संवाद सूत्र, मुंडेरा बाजार, (गोरखपुर)। चौरीचौरा थाना क्षेत्र के आमकोल गांव में शुक्रवार कि 12 बजे गैस से भरी ट्रक के केबीन में शार्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग की लपटें देखकर पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई। गांव बड़ा हादसा टल गया।

चौरीचौरा थाना क्षेत्र के आमकोल गांव निवासी संगम पुत्र रामनरेश जो भारत गैस कि गाड़ी चलाता है। शुक्रवार कि शाम बैतालपुर से ट्रक पर रखा 370 गैस सिलेंडर लेकर गांव आया। ट्रक को गांव के पोखरें के पास खड़ा कर घर चला गया।