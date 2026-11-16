गोरखनाथ में खाना बनाते समय गैस सिलिंडर में लगी आग, एक ही परिवार के 7 लोग झुलसे

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। खाना बनाते समय गैस सिलिंडर में आग लगने से एक ही परिवार के सात लोग झुलस गए। आग बुझाने के प्रयास में परिवार के अन्य सदस्य भी इसकी चपेट में आ गए। सूचना पर पहुंची गोरखनाथ थाना पुलिस सभी घायलों को एंबुलेंस से बीआरडी मेडिकल कालेज के नेहरु अस्पताल ले गई। पुलिस के अनुसार, सभी की स्थिति सामान्य है।

गोरखनाथ के नौरंगाबाद कालोनी में सोमवार शाम करीब 4:15 बजे बजे यह घटना हुई। खुशी मैरेज लान के पास रहने वाले सफीक अहमद के मकान में खाना बनाया जा रहा था। इसी दौरान गैस सिलिंडर में आग लग गई। आग की लपटें देखकर परिवार के लोग बुझाने के लिए दौड़े।

इस दौरान 70 वर्षीय सफीक अहमद, 53 वर्षीय तफीक अहमद, 48 वर्षीय तुफैल अहमद, 16 वर्षी उमरा खातून,45 वर्षीय शबनम खातून, 25 वर्षीय बन्नो खातून और 22 वर्षीय उजमा झुलस गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की।