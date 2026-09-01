गोरखपुर के एमआर होम से 4 मानसिक रूप से कमजोर युवक लापता, खंगाले जा रहे CCTV फुटेज, बस-रेलवे स्टेशनों पर अलर्ट

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नार्मल पुलिस चौकी के पास स्थित एमआर होम से मंगलवार सुबह चार युवक अचानक लापता हो गए। चारों मानसिक रूप से कमजोर बताए जा रहे हैं और यहां लावारिस अवस्था में मिले मानसिक रोगियों को रखा जाता है।

सुबह उनके गायब होने के बाद काफी देर तक खोजबीन की गई। कोई सुराग न मिलने पर दोपहर में वार्डन ने राजघाट थाना पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने शहर में तलाश शुरू की। वार्डन के मुताबिक, चारों युवक सुबह करीब साढ़े नौ से 10 बजे के बीच एमआर होम से बाहर निकले थे। इसके बाद वे वापस नहीं लौटे। कर्मचारियों ने आसपास के क्षेत्रों में उनकी तलाश की, लेकिन पता नहीं चला। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने एमआर होम और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है।