गोरखपुर सिक्सलेन फ्लाईओवर पर पिकअप ने बाइक सवार को घसीटा, मौत

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सिक्सलेन फ्लाईओवर पर गुरुवार दोपहर तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से बाइक सवार इलाहीबाग निवासी 45 वर्षीय सोफा मिस्त्री शहाबुद्दीन की मौत हो गई। टक्कर के बाद बाइक का पिछला हिस्सा पिकअप में फंस गया करीब 20 मीटर तक घिसटता चला गया।

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से कैंट थाना पुलिस शहाबुद्दीन को जिला अस्पताल ले गई,जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। कैंट थाना पुलिस ने बस्ती जिले के रहने वाले पिकअप चालक को गिरफ्तार कर लिया है।