यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज, गोरखपुर में 12 अक्टूबर से शुरू होगी ईवीएम की जांच

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 की तैयारियों के तहत निर्वाचन कार्यालय ने ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) की तैयारी शुरू कर दी है। मंगलवार को पर्यटन भवन स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई।

इसमें बताया गया कि आयोग के निर्देश पर ईवीएम की एफएलसी के लिए 12 अक्टूबर 2026 की संभावित तिथि प्राप्त हुई है। आयोग से बदलाव नहीं होने पर इसी दिन प्रक्रिया शुरू हो सकती है। बैठक में बताया गया कि एफएलसी के लिए पुराने कलेक्ट्रेट स्थित ईवीएम वेयरहाउस से बीयू, सीयू और वीवीपैट को सशस्त्र पुलिस बल की निगरानी में मंडलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय, असुरन स्थित वीवीपैट वेयरहाउस ले जाया जाएगा। राजनीतिक दल चाहें तो ईवीएम ले जाने वाले वाहन की निगरानी के लिए अपने प्रतिनिधि तैनात कर सकते हैं।