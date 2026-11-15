गोरखपुर में पत्नी से विवाद के बाद ठेकेदार ने लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारी, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में शनिवार रात घरेलू विवाद के बाद एक ठेकेदार ने लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान फुलवरिया निवासी 47 वर्षीय अजीत सिंह के रूप में हुई है। पत्नी से विवाद के बाद वह कमरे में चले गए और खुद को गोली मार ली। गोली चलने की आवाज सुनकर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और डायल 112 पर सूचना दी।

सूचना मिलते ही रामगढ़ताल पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को कब्जे में लिया। फोरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट ने मौके से साक्ष्य जुटाए। प्रारंभिक जांच में घरेलू विवाद के बाद खुद को गोली मारने की बात सामने आई है।