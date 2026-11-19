जागरण संवाददाता, गोरखपुर। चौरी-चौरा के राजधानी निवासी ओंकार को 3 पीढ़ी बाद दो बेटे हुए थे। लेकिन, बुधवार को सड़क हादसे ने बड़े बेटे को छिन लिया, बेटे को खोने के गम में डूबे परिवार का धैर्य भी उस समय जवाब दे गया, जब हादसे के बाद पुलिस की ओर से ठोस कार्रवाई होती नहीं दिखी। करीब चार घंटे तक इंतजार करने के बाद शाम छह बजे स्थानीय पार्षद रणवीजय जुगुनु के नेतृत्व में मोहल्ले के लोग, स्वजन और भाजपा कार्यकर्ता झारखंडी मोड़ पर धरने पर बैठ गए।

देखते ही देखते गोरखपुर-देवरिया मार्ग पर यातायात ठप हो गया। सड़क के दोनों तरफ तीन किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। एक तरफ परिवार न्याय की गुहार लगा रहा था तो दूसरी तरफ हजारों राहगीर जाम में फंसे रहे। तीन घंटे बाद जिलाधिकारी और एसएसपी के पहुंचने और आश्वासन मिलने पर प्रदर्शन समाप्त हुआ। इसके बाद दोनों अधिकारी पीड़ित परिवार के घर भी पहुंचे।

इस दौरान भाजपा के जिला महामंत्री योगेश प्रताप सिंह समेत कई पदाधिकारी पीड़ित परिवार के घर मौजूद रहे। जिलाधिकारी के निर्देश पर देर रात शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया। चौरी चौरा राजधानी के रहने वाले ओंकार सिंह झारखंडी के आवास-विकास कालोनी में मकान बनवाकर परिवार के साथ रहते है। स्वजन के अनुसार तीन पीढ़ी बाद उनके दो बेटे हुए थे। लेकिन, सपा प्रमुख अखिलेश यादव के रोड शो में शामिल बैकहो लोडर की टक्कर से उनके बड़े बेटे की मौत हो गई।

रैली, रोड शो में बैकहो लोडर ले जाने का नहीं है नियम सभा, रैली या रोड शो में बैकहो लोडर शामिल करने का नियम नहीं है। इसके बावजूद सपा प्रमुख अखिलेश यादव के रोड शो में बड़ी संख्या में बैकहो लोडर शामिल हुए। आयोजकों और कार्यकर्ताओं ने इनसे पुष्प वर्षा कराई। कार्यक्रम समाप्त होने और रोड शो आगे निकलने के बाद चालक बैकहो लोडर तेज रफ्तार से दौड़ाते नजर आए।