गोरखपुर में एयर कंप्रेसर टैंक फटने से दो लोग घायल, एक का हाथ कटकर हुआ अलग

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। धुलाई सेंटर पर मंगलवार की सुबह एयर कंप्रेसर की टंकी फटने से बड़ा हादसा हो गया। टंकी का धमाका इतना तेज था कि उसके पास संचालक खड़े आनंद सिंह का दाहिना हाथ कोहनी के पास से कटकर दूर खेत में जा गिरा। वहीं पास में मौजूद विशाल सिंह भी टंकी के मलबे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। आनंद की हालत नाजुक बताई जा रही है।

चिलुआताल के बलुआ गांव निवासी आनंद सिंह गांव के बाहर धुलाई सेंटर चलाते हैं। मंगलवार की सुबह करीब 8:45 बजे वह एयर कंप्रेसर की टंकी में हवा भर रहे थे। कुछ देर बाद हवा का दबाव जांचने के लिए जैसे ही वह टंकी के पास पहुंचे, अचानक तेज धमाके के साथ टंकी फट गई।