गोरखपुर AIIMS में उतरेगी एयर एंबुलेंस, 40 मिनट में पहुंच जाएंगे लखनऊ

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गंभीर मरीजों को इलाज के लिए दूसरे बड़े चिकित्सा संस्थानों तक पहुंचाने में लगने वाला समय अब काफी कम हो सकेगा। एम्स गोरखपुर में बन रहा हेलीपैड अंतिम चरण में पहुंच गया है।

इसके शुरू होने के बाद एयर एंबुलेंस से गंभीर मरीजों को लखनऊ करीब 35 से 40 मिनट में और दिल्ली लगभग पौने दो घंटे में पहुंचाया जा सकेगा। इससे ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, गंभीर सड़क हादसों और अन्य आपात स्थितियों में मरीज को समय रहते उच्चस्तरीय उपचार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

अभी एम्स से गंभीर मरीजों को रेफर किए जाने पर उन्हें सड़क मार्ग से एंबुलेंस अथवा ट्रेन और विमान के जरिये दूसरे चिकित्सा संस्थानों तक भेजना पड़ता है। इसमें कई घंटे लग जाते हैं। गंभीर बीमारियों में उपचार शुरू होने में होने वाली यह देरी मरीज की स्थिति को और गंभीर कर सकती है।

हेलीपैड शुरू होने के बाद एयर एंबुलेंस सीधे एम्स परिसर में उतर सकेगी और मरीज को बिना समय गंवाए आगे के उपचार के लिए भेजा जा सकेगा। एयरफोर्स के अधिकारियों से हेलीपैड का निरीक्षण करने का अनुरोध किया गया है। उनके निरीक्षण में यदि किसी तरह की कमी सामने आती है तो उसे दूर कराया जाएगा। निरीक्षण और आवश्यक सुधार पूरे होने के बाद हेलीपैड को संचालन के लिए शुरू किया जा सकेगा।



बाहर से भी सीधे एम्स पहुंच सकेंगे मरीज

हेलीपैड की सुविधा केवल एम्स से रेफर होने वाले मरीजों के लिए ही नहीं होगी। दूसरे जिलों या क्षेत्रों में गंभीर हालत वाले मरीजों को भी एयर एंबुलेंस के माध्यम से सीधे एम्स गोरखपुर लाकर उपचार दिया जा सकेगा। इससे पूर्वांचल के अलावा आसपास के क्षेत्रों के गंभीर मरीजों को भी अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा तक तेजी से पहुंचाने में मदद मिलेगी। हेलीपैड से मरीजों को अस्पताल के संबंधित वार्ड या इमरजेंसी तक पहुंचाने के लिए एंबुलेंस की व्यवस्था रहेगी।