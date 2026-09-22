गोरखपुर में ABVP के कार्यक्रम में पहुंचे छात्र नेता ने किया हंगामा, जमकर चले ईंट-पत्थर

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। एबीवीपी के कार्यक्रम में उस समय हंगामा हो गया, जब कार्यक्रम का वीडियो बनाने को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि वीडियो बनाने का विरोध करने पर एक छात्र नेता विवाद करने लगा।

उसके साथ आए छात्रों ने मारपीट शुरू कर दी और ईंट-पत्थर चलाए। अचानक हुए हंगामे से मौके पर भगदड़ मच गई। कालेज के अंदर से भी छात्र बाहर निकल आए। राहगिर खुद की जान बचाने के लिए इधर-उधर छिपते नजर आए।

सूचना पर कैंट थाने की विश्वविद्यालय चौकी पुलिस मौके पर पहुंची तो छात्र नेता को छोड़कर उसके साथ आए अन्य छात्र वहां से भाग निकले। पुलिस ने छात्र नेता सतीश प्रजापति को हिरासत में ले लिया और कैंट थाने ले गई।

घटना के बाद एबीवीपी कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए कैंट थाने पहुंच गए और हिरासत में लिए गए छात्र नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। बताया जा रहा है कि छात्रनेता के साथ बैंक रोड स्थित एक इंटर कॉलेज के आठ से 10 छात्र विश्वविद्यालय परिसर पहुंचे थे।