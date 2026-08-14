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    भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष अस्मिता चंद बसपा में हुईं शामिल, मायावती को सीएम बनाने का लिया संकल्प

    By Arun Kumar Munna Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 05:30 AM (IST)

    भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष अस्मिता चंद बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गईं। उन्होंने 2027 में मायावती को पांचवीं बार उत्तर प्रदेश का ...और पढ़ें

    भाजपा छोड़ बसपा में शामिल हुईं महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष अस्मिता चन्द।

    भाजपा छोड़ बसपा में शामिल हुईं महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष अस्मिता चन्द।

    HighLights

    1. भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व उपाध्यक्ष अस्मिता चंद बसपा में शामिल।

    2. मायावती को 2027 में पांचवीं बार मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प।

    3. चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने की उम्मीद।

    जागरण संवाददाता, गाेरखपुर। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष रहीं अस्मिता चंद गुरुवार को बहुजन समाज पार्टी (बसपा) में शामिल हो गईं। बड़हलगंज के प्रभावती मैरेज हाल में आयोजित विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता बैठक में उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। अस्मिता चंद भाजपा में करीब 22 वर्षों से सक्रिय थीं। उनके बसपा में शामिल होने को चिल्लूपार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ेगी।

    चिल्लूपार क्षेत्र के विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता बैठक में मुख्य अतिथि पूर्व सांसद घनश्याम चंद्र खरवार रहे। अध्यक्षता मुख्य मंडल प्रभारी डॉ. मदन राम ने की। बैठक में विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे।

    बसपा में शामिल होने के बाद अस्मिता चंद ने कहा कि वह नीतियों और राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के विचारों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुई हैं। उन्होंने 2027 में मायावती को पांचवीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी ताकत से काम करने का संकल्प लिया।

    मुख्य अतिथि घनश्याम चंद्र खरवार ने कहा कि बसपा आंबेडकरवादी विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। पार्टी सामाजिक परिवर्तन और वंचित वर्ग के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं के सामने रोजगार और शिक्षा से जुड़ी गंभीर चुनौतियां हैं। बसपा युवाओं के हितों की आवाज मजबूती से उठा रही है।

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    अध्यक्षीय संबोधन में डा. मदन राम ने कहा कि 2027 में उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। कार्यकर्ताओं से उन्होंने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया।

    कार्यक्रम में बसपा जिलाध्यक्ष ऋषि कपूर, सुरेश कुमार गौतम, कमलेश कुमार, अमरचंद दुबे, हरिप्रकाश निषाद, छविलाल यादव, जावेद सिमनानी, राम लगन गौतम, घनश्याम राही, धीरेंद्र मास्टर, परमेश्वर शर्मा, अशोक शुक्ला, मोहम्मद असलम, सीताराम, संजय राणा, रामू भारती, बृजेश कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

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