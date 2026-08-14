भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष अस्मिता चंद बसपा में हुईं शामिल, मायावती को सीएम बनाने का लिया संकल्प

जागरण संवाददाता, गाेरखपुर। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष रहीं अस्मिता चंद गुरुवार को बहुजन समाज पार्टी (बसपा) में शामिल हो गईं। बड़हलगंज के प्रभावती मैरेज हाल में आयोजित विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता बैठक में उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। अस्मिता चंद भाजपा में करीब 22 वर्षों से सक्रिय थीं। उनके बसपा में शामिल होने को चिल्लूपार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ेगी।

चिल्लूपार क्षेत्र के विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता बैठक में मुख्य अतिथि पूर्व सांसद घनश्याम चंद्र खरवार रहे। अध्यक्षता मुख्य मंडल प्रभारी डॉ. मदन राम ने की। बैठक में विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे।

बसपा में शामिल होने के बाद अस्मिता चंद ने कहा कि वह नीतियों और राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के विचारों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुई हैं। उन्होंने 2027 में मायावती को पांचवीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी ताकत से काम करने का संकल्प लिया।

मुख्य अतिथि घनश्याम चंद्र खरवार ने कहा कि बसपा आंबेडकरवादी विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। पार्टी सामाजिक परिवर्तन और वंचित वर्ग के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं के सामने रोजगार और शिक्षा से जुड़ी गंभीर चुनौतियां हैं। बसपा युवाओं के हितों की आवाज मजबूती से उठा रही है।

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