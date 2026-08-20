'जो खुद को पसंद न हो, वैसा व्यवहार दूसरों से न करें', गोरखपुर में पुलिसकर्मियों को DIG ट्रेनिंग ने दी सीख

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। डीआइजी ट्रेनिंग देव रंजन वर्मा ने कहा कि जो स्वयं के लिए पसंद न हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ कदापि न करें। चेहरे की भाव भंगिमा इंप्रेशन बनाती है। इंप्रेशन बस सात सेकेंड में आता है। किसी से मुस्करा कर मिलेंगे तो उनकी आधी समस्या ऐसे ही दूर हो जाएगी।

उन्होंने टोका-टोकी पर विशेष बल देते हुए कहा कि इससे कार्य व व्यवहार में सुधार आता है। उदाहरण व स्वयं की आदत व टोका-टाकी के बाद हुए बदलाव को बताकर इसे समझाया। प्रशिक्षण के दौरान व बीच-बीच में संवाद शैली में पुलिसकर्मियों से रूबरू होते रहे।

बुधवार को वह योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में मंडल के चारो जिलों से आए 450 पुलिसकर्मियों को कार्य-व्यवहार से संबंधित प्रशिक्षण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जहां मैं तैनात हूं, सप्ताह में दो दिन ही वर्दी पहननी है। शेष दिन सिविल कपड़े में रहना है। मैंने एक दिन हाफ शर्ट पहना था। इस पर मेरे डीजी ने टोका और तब से मैं फुल बांह का शर्ट पहनता हूं। इसी तरह उन्होंने एक एक बदमाश की कहानी सुनाई।