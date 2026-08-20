डेढ़ करोड़ के प्रीमियम 'OG गांजा' के साथ 5 गिरफ्तार, गोरखपुर में इंटरनेशनल रैकेट का भंडाफोड़

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रामगढ़ताल क्षेत्र में एएनटीएफ की टीम ने गुरुवार सुबह तीन किलो ‘ओजी गांजा’ के साथ पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया। बरामद गांजे की कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपये बताई जा रही है। गांजा अर्टिगा कार जीजे-15 एए-8841 से बरामद हुआ। प्रारंभिक जांच में गांजे की खेप थाईलैंड से आने की जानकारी सामने आई है। पुलिस और एएनटीएफ अब इसके सप्लायर और पूरे नेटवर्क की तलाश कर रही है।

गिरफ्तार आरोपितों की पहचान सूरज सिंह, सत्यम सिंह, रत्नम त्रिवेदी, भाविन और प्रिंस पटेल के रूप में हुई है। इनमें सूरज और सत्यम प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, जबकि रत्नम, भाविन और प्रिंस गुजरात के अलग-अलग जिलों के निवासी हैं।