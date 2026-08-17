युवाओं को माफिया से बचाना जरूरी, भविष्य खराब करने वालों के खिलाफ सरकार कर रही सख्त कार्रवाई : CM योगी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित राज्य स्तरीय प्राइजमनी कुश्ती प्रतियोगिता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खेल के जरिये विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों के एजेंडे में खेल और युवा नहीं थे। युवाओं के हित में काम करने के बजाय उनका दुरुपयोग किया गया। उन्हें माफिया के हवाले कर दिया गया। आज युवा शक्ति को माफिया प्रवृत्ति से बचाने की जरूरत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा माफिया हो, खेल माफिया, नकल माफिया या ड्रग माफिया, किसी भी रूप में युवा के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश में खेल संस्कृति बदली है। खेलो इंडिया, फिट इंडिया, सांसद और विधायक खेलकूद प्रतियोगिताओं और ग्रामीण लीग के माध्यम से युवाओं को खेलों से जोड़ा जा रहा है। 500 से अधिक खिलाड़ियों को मिली नियुक्ति योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को नौकरी दे रही है। अब तक 500 से अधिक खिलाड़ियों को विभिन्न पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी है और अगले एक माह में 500 और खिलाड़ियों को नौकरी देने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि सरकार हर गांव में खेल मैदान, हर विकासखंड में मिनी स्टेडियम और हर जिले में स्टेडियम बनाने के साथ खेलों का मजबूत इकोसिस्टम तैयार कर रही है।