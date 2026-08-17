यूपी में सरकारी भर्तियों के लिए बनेगा वार्षिक कैलेंडर, परीक्षा से नियुक्ति की प्रक्रिया समय पर पूरी करने का प्लान तैयार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में देरी रोकने के लिए अब परीक्षाओं से लेकर नियुक्ति तक की पूरी प्रक्रिया को समयबद्ध करने पर जोर दिया गया है। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सोमवार को विभिन्न चयन आयोगों और भर्ती बोर्डों के साथ बैठक में भर्ती परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर तैयार कर निर्धारित समय सीमा में प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। आयोग और भर्ती बोर्ड अपनी स्वायत्तता व नियमों का पालन करते हुए परीक्षा आयोजन, परिणाम, अभिलेख सत्यापन और नियुक्ति की प्रक्रिया तय समय में पूरी करें।