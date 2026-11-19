जागरण संवाददाता, गोरखपुर। वन एवं पर्यावरण संरक्षण के साथ उच्च शिक्षा और अनुसंधान को नई दिशा देने के लिए प्रदेश के पहले वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास गुरुवार को सीएम ने किया। कैंपियरगंज वन क्षेत्र के भारीवैसी में 491 करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर 50 हेक्टेयर (123.55 एकड़) क्षेत्रफल में विश्वविद्यालय का निर्माण होगा। इसे दो साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

विश्वविद्यालय की स्थापना से उच्च शिक्षा के क्षेत्र का विस्तार होने के साथ वानिकी, औद्यानिकी, वन्यजीव संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जुड़े अध्ययन एवं शोध को बढ़ावा मिलेगा। यहां बीएससी, एमएससी, पीएचडी और डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। किसानों के हित को ध्यान में रखकर होगा निर्माण‌ आधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं से युक्त इस परिसर को विद्यार्थियों की पढ़ाई, अनुसंधान, प्रशिक्षण और किसानों के हित से जुड़ी गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छह सितंबर 2024 को जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र के लोकार्पण के अवसर पर इसके निर्माण की घोषणा की थी।