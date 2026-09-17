सीएम योगी ने गोरखपुर में सुनी जनता की समस्याएं, बोले- हर जरूरतमंद को मिले आयुष्मान कार्ड और इलाज में सहायता

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में करीब 150 लोगों की समस्याएं सुनीं। इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे लोगों को उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पात्र और जरूरतमंद लोगों का आयुष्मान कार्ड प्राथमिकता से बनवाया जाए। आयुष्मान योजना से इलाज की सुविधा मिलने के बाद भी आवश्यकता होने पर विवेकाधीन कोष से सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री लोगों के बीच पहुंचे और एक-एक कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने प्रार्थना पत्रों का अवलोकन कर संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सभी समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध, निष्पक्ष और संतुष्टिप्रद तरीके से किया जाए।