डिजिटल डेस्‍क, गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के चुनाव आयोग संपर्क विभाग के जिला सह संयोजक ओंकार सिंह के आवास पर जाकर उनके दिवंगत पुत्र 14 वर्षीय आर्यवर्धन सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। आर्यवर्धन की बुधवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव के रोड शो के काफिले में शामिल वाहन से कुचलकर मृत्यु हो गई थी।

मुख्यमंत्री ने ओंकार सिंह को ढांढस बंधाने के साथ ही कहा कि इस निर्मम कृत्य को करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि सपा के गुंडों ने मासूम आर्यवर्धन की निर्मम हत्या की है। हर उस गुंडे के खिलाफ कार्रवाई होगी, जिसने यहां पर अराजकता पैदा करके भय और दहशत का माहौल पैदा करने का प्रयास किया है।

गुरुवार को टाउनहाल पर भाजपा के जन चौपाल को संबोधित करने के बाद सीएम योगी आवास विकास कॉलोनी झारखंडी स्थित ओंकार सिंह के आवास पहुंचे। यहां उन्होंने ओंकार सिंह के पुत्र आर्यवर्धन के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आर्यवर्धन को श्रद्धांजलि देने और परिवार को ढांढस बंधाने के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के गुंडों ने कल एक नाबालिग बच्चे को यहां पर कुचल करके उसकी निर्मम हत्या की है।

सीएम योगी ने कहा कि आर्यवर्धन, चौरीचौरा की ऐतिहासिक घटना से जुड़े एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी के परिवार का सदस्य था। जिन 172 लोगों को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ते हुए फांसी की सजा हुई थी और उस समय महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की पैरोकारी से जिन लोगों को फांसी की सजा को आजीवन कारावास की सजा में बदलने में सफलता प्राप्त हुई थी, उनमें इस परिवार के बुजुर्ग भी थे।

सीएम ने कहा कि एक स्वाधीनता संग्राम सेनानी परिवार के साथ इस प्रकार की क्रूरता अक्षम्य है। 14 वर्ष का वह मासूम नाबालिग हाईस्कूल का छात्र था। वह स्कूल से आ रहा था। जेसीबी से ठोकर लगने के बाद जबरदस्ती उसके ऊपर वाहन चढ़ा कर उसकी हत्या की गई। कहा कि जिस परिवार ने अपना पूरा जीवन देश की स्वाधीनता के लिए समर्पित किया हो, लंबे समय तक जेल की यातना झेली हो, उनके परिवार के सदस्य के साथ इस प्रकार का निर्मम व्यवहार अस्वीकार्य है।

सपा मुखिया और उनके गुंडों की हरकतों से ‘शर्म भी शर्मशार’ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार की हृदयविदारक घटना के संबंध में कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया के कृत्यों और उनके गुंडों की इस हरकत से ‘शर्म भी शर्मसार’ हो रही है। इन लोगों को इस प्रकार के कायराना हरकतों से शर्म नहीं आती है। इन लोगों को पहले प्रदेश को माफियाओं से त्रस्त कराकर तबाह किया और आज फिर से गर्मी चढ़ रही है। सीएम ने चेतावनी दी कि ये गुंडागर्दी यूपी के अंदर नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुंडागर्दी, अराजकता, उद्दंडता समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कहा कि सड़कें चलने के लिए होती हैं, अराजकता पैदा करने के लिए नहीं।